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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan Gençlik Ligi'nde düdük çalacak

Son dakika spor habereleri... UEFA, Gençlik Ligi'nde 27 Şubat Salı günü oynanacak olan Mainz-Manchester City karşılaşmasında FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'a görev verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 16:19
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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan Gençlik Ligi'nde düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Gençlik Ligi'nde 27 Şubat Salı günü Almanya'nın Mainz ile İngiltere'nin Manchester City takımları arasında oynanacak son 16 turu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Almanya'nın Mainz kentindeki Bruchweg Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonundan Patrick Schwengers olacak.

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