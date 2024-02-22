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UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | İşte Türkiye'nin sıralaması | Fenerbahçe - Galatasaray

SON DAKİKA ÜLKE PUANI SIRALAMASI... Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe ülke puanı sıralaması adına kritik virajdalar. UEFA Avrupa Ligi son 16 play off turu rövanş maçında Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Sparta Prag'a konuk olacak. Grubunu lider tamamlayarak doğrudan UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantileyen Fenerbahçe ise bu dönemi maçtan yapmadan geçecek. Peki UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA nasıl? İşte yeni sıralama...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 18:01
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UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | İşte Türkiye'nin sıralaması | Fenerbahçe - Galatasaray

Ülkemizi ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, grubunu 3. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesi elde etti.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | İşte Türkiye'nin sıralaması | Fenerbahçe - Galatasaray

Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı konuk etti. Kritik mücadeleyi 3-2 kazanan Galatasaray, rövanş öncesi avantajı yakaladı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Demirbay, Mertens ve Mauro Icardi kaydetti.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | İşte Türkiye'nin sıralaması | Fenerbahçe - Galatasaray

Bu karşılaşma ardından sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçı hazırlıklarına başladı. Galatasaray bu akşam 23.00'te oynanacak maçı kazanıp son 16 turuna yükselmek istiyor.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | İşte Türkiye'nin sıralaması | Fenerbahçe - Galatasaray

Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | İşte Türkiye'nin sıralaması | Fenerbahçe - Galatasaray

İŞTE GÜNCEL SIRALAMA

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | İşte Türkiye'nin sıralaması | Fenerbahçe - Galatasaray

1- İNGİLTERE: 100.803

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | İşte Türkiye'nin sıralaması | Fenerbahçe - Galatasaray

2- İSPANYA: 86,489

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | İşte Türkiye'nin sıralaması | Fenerbahçe - Galatasaray

3- İTALYA: 84,426

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | İşte Türkiye'nin sıralaması | Fenerbahçe - Galatasaray

4- ALMANYA: 81,338

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | İşte Türkiye'nin sıralaması | Fenerbahçe - Galatasaray

5- FRANSA: 62,831

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | İşte Türkiye'nin sıralaması | Fenerbahçe - Galatasaray

6- HOLLANDA: 60,500

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | İşte Türkiye'nin sıralaması | Fenerbahçe - Galatasaray

7- PORTEKİZ: 54,149

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