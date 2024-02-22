UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA | İşte Türkiye'nin sıralaması | Fenerbahçe - Galatasaray
SON DAKİKA ÜLKE PUANI SIRALAMASI... Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe ülke puanı sıralaması adına kritik virajdalar. UEFA Avrupa Ligi son 16 play off turu rövanş maçında Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Sparta Prag'a konuk olacak. Grubunu lider tamamlayarak doğrudan UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantileyen Fenerbahçe ise bu dönemi maçtan yapmadan geçecek. Peki UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMA nasıl? İşte yeni sıralama...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
8- BELÇİKA: 46,400
9- TÜRKİYE: 37,600
10- İSKOÇYA: 35.850
DİĞER