En iyisi Lionel Messi

Futbol piyasasına adım attığından beri sayısız ödül alan Lionel Messi bunlara bir yenisini daha ekledi. Arjantinli futbolcu, FIFA tarafından verilen "Yılın en iyi erkek futbolcu" ödülüne layık görüldü. 36 yaşındaki süper yıldız, Manchester City'den Erling Haaland ile PSG'den Kylian Mbappe'yi arkasında bıraktı. Messi ödülü, 2009, 2019 ve 2022'den sonra 4. defa evine götürme başarısını elde etti. Yılın teknik direktörü ödülüne de Pep Guardiola ulaştı. Manchester City'nin başında geçtiğimiz sezon Premier Lig, Federasyon Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan efsane hoca böylece başarısını taçlandırdı. Guardiola, İnter'in hocası Simone İnzaghi ve Napoli'yi şampiyonluğa taşıyan Luciano Spalletti'nin önünde bu ödüle layık görüldü. Yıldızlarla dolu gecede yılın en iyi 11'i de seçildi.