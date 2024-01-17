Haberler Futbol En iyisi Lionel Messi

En iyisi Lionel Messi

FIFA ‘Yılın en iyi erkek futbolcu’ ödülünü Arjantinli yıldız kazandı. Messi ödülü 2009, 2019 ve 2022’den sonra bir defa daha almış oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En iyisi Lionel Messi

Futbol piyasasına adım attığından beri sayısız ödül alan Lionel Messi bunlara bir yenisini daha ekledi. Arjantinli futbolcu, FIFA tarafından verilen "Yılın en iyi erkek futbolcu" ödülüne layık görüldü. 36 yaşındaki süper yıldız, Manchester City'den Erling Haaland ile PSG'den Kylian Mbappe'yi arkasında bıraktı. Messi ödülü, 2009, 2019 ve 2022'den sonra 4. defa evine götürme başarısını elde etti. Yılın teknik direktörü ödülüne de Pep Guardiola ulaştı. Manchester City'nin başında geçtiğimiz sezon Premier Lig, Federasyon Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan efsane hoca böylece başarısını taçlandırdı. Guardiola, İnter'in hocası Simone İnzaghi ve Napoli'yi şampiyonluğa taşıyan Luciano Spalletti'nin önünde bu ödüle layık görüldü. Yıldızlarla dolu gecede yılın en iyi 11'i de seçildi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürpriz transferi geliyor! Fenerbahçe’nin yıldızı Trabzonspor’a imzayı atacak…
Emekliye zamlı maaş hesabı! Kök aylıklar ne kadar oldu? Refah payı ve 10 bin TL ne zaman yatırılacak? Kimlere, ne kadar fark verilecek?
Son şampiyon sahnede! İşte kupa maçı 11'i
G.Saray'ın golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp yıldız listede...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Türkiye'nin Kupası
Namibya Tunus'u tek golle geçti!
KÖK MAAŞA ZAM GELDİ Mİ 2024? Kök maaşı 5500, 6000, 7500 TL olanlar zam alacak mı? Zamlı kök maaş hesaplama
Deprem mi oldu son dakika? 17 Ocak son depremler
İstanbul namaz vakitleri 17 Ocak 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp yıldız listede... G.Saray'ın golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp yıldız listede... 01:43
Kamada harekatı! Kamada harekatı! 01:19
Galatasaray'a Sırp golcü! Galatasaray'a Sırp golcü! 01:17
Fener'den Martial'a yeni teklif Fener'den Martial'a yeni teklif 01:17
Juventus zirve takibini sürdürdü! Juventus zirve takibini sürdürdü! 01:07
F.Bahçe'de karar verildi! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'de karar verildi! İşte bonservis bedeli 01:05
Daha Eski
Lazio'dan Kamada kararı! G.Saray'a gelecek mi? Lazio'dan Kamada kararı! G.Saray'a gelecek mi? 00:57
Santos'tan transfer açıklaması! Santos'tan transfer açıklaması! 00:57
Kartal kupada son 16 turuna yükseldi! (ÖZET İZLE) Kartal kupada son 16 turuna yükseldi! (ÖZET İZLE) 00:57
G.Saray'da sürpriz ayrılık! Nelsson'un yeni takımı... G.Saray'da sürpriz ayrılık! Nelsson'un yeni takımı... 00:57
Perdeyi Rebic kapattı! Golü izleyin Perdeyi Rebic kapattı! Golü izleyin 00:57
Cenk Tosun yine sahnede! İşte 3. gol Cenk Tosun yine sahnede! İşte 3. gol 00:57