Kenan Yıldız'dan enfes gol! Juventus'ta forma giyen milli oyuncu resital sundu

İtalya Kupası son 16 turu maçında Juventus, Salernitana'yı 6-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Allianz Arena'da oynanan maçta Juventus'a turu getiren golleri 12. dakikada Miretti, 35. dakikada Cambiaso, 54. dakikada Daniel Rugani, 75. dakikada Bronn(k.k.) 88. dakikada Kenan Yıldız ve 90+1. dakikada Weah kaydetti. Salernitana'nın tek golü 1. dakikada Ikwuemesi'den geldi.
Kenan Yıldız maça yedek kulübesinde başladı ve 66. dakikada oyuna dahil oldu.
88. dakikada takımının 5. golünü atan Milli oyuncu 4. golde de sol çaprazdan şutunu çekti, kaleciden seken topu Bronn kendi ağlarına yolladı.
İşte Kenan Yıldız'ın resital sunduğu o gol...
GOL | 🇹🇷 KENAN YILDIZZZ! MÜTHİŞ 🔥RAKİPLERİNİ ADETA İPE DİZDİ! MÜTHİŞ BİR DRİPLİNG VE SON VURUŞ! 🌪️ pic.twitter.com/GPXOd31dt8&mdash; TRT Spor (@trtspor) January 4, 2024