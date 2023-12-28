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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Celta Vigo'ya imza atıyor!

Palmeiras'tan ayrılan Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson İspanya La Liga'ya transfer oluyor. İşte yıldız oyuncunun yeni takımı...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 16:47
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Celta Vigo'ya imza atıyor!

Palmeiras'tan ayrılan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jailson'un hangi takıma imza atacağı merak konusu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Celta Vigo'ya imza atıyor!

2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Jailson'un yeni takımı belli oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Celta Vigo'ya imza atıyor!

İspanyol basınında yer alan habere göre, 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Celta Vigo'ya imza atmak için İspanya'ya geldi.

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