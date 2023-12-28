TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Celta Vigo'ya imza atıyor!
Palmeiras'tan ayrılan Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson İspanya La Liga'ya transfer oluyor. İşte yıldız oyuncunun yeni takımı...
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1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Jailson ile ilgileniyordu.
Sarı lacivertli forma ile 63 maça çıkan Jailson 3 kez fileleri havalandırdı.
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