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Urawa Reds - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kulüpler Kupası

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Urawa Reds ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Urawa Reds - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 01:01 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 10:48
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Urawa Reds - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kulüpler Kupası

Urawa Reds - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kulüpler Kupası'nda heyecan devam ediyor. Urawa Reds ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Urawa Reds - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

URAWA REDS - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Urawa Reds - Manchester City maçı 19 Aralık günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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