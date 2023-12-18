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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekilecek. 2023-2024 sezonunda ülkemizden bir tek Galatasaray grup aşamasında yer almıştı ve 3. olarak yoluna Avrupa Ligi'nden devam ediyor. Futbolseverler arama motorlarında kura çekimi ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 13:32 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 13:33
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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçları ile devam edecek. Son 16 turunda eşleşecek takımlar ise kura çekimi ile belli olacak. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihini ve saatini merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE - TIKLA

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda eşleşmeler İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşecek kura çekimi ile belli olacak. Kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak.

Seri başı takımlar

  • Arsenal (İngiltere)
  • Atletico Madrid (İspanya)
  • Barcelona (İspanya)
  • Bayern Münih (Almanya)
  • Borussia Dortmund (Almanya)
  • Manchester City (İngiltere)
  • Real Madrid (İspanya)
  • Real Sociedad (İspanya)

Seri başı olmayan takımlar

  • Kopenhag (Danimarka)
  • Inter (İtalya)
  • Lazio (İtalya)
  • Leipzig (Almanya)
  • Napoli (İtalya)
  • Paris Saint-Germain (Fransa)
  • Porto (Portekiz)
  • PSV Eindhoven (Hollanda)

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