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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? 17 Aralık 2023

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '17 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 17 Aralık Pazar tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 09:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? 17 Aralık 2023

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

Arsenal FC - Brighton & Hove Albion FC 17:00

Brentford - Aston Villa 17:00

West Ham United FC - Wolverhampton 17:00

Liverpool - Manchester United FC 19:30

Almeria - RCD Mallorca 16:00

Real Sociedad San Sebastian - Real Betis Sevilla 18:15

Las Palmas - Cadiz 20:30

Real Madrid - Villarreal 20:00

Nantes - Stade Brest 29 15:00

Toulouse FC - Stade Rennais 17:00

Lorient - Strasbourg Alsace 17:00

Metz - Montpellier 17:00

Marsilya - Clermont Foot 63 19:05

Lille OSC - Paris St. Germain 22:45

AC Milan - AC Monza 14:30

ACF Fiorentina - Hellas Verona 17:00

Udinese Calcio - Sassuolo Calcio 17:00

Bologna FC - AS Roma 20:00

Lazio Rome - Inter Milano 22:45

Freiburg - Köln 17:30

Bayer Leverkusen - E.Frankfurt 19:30

Bayern Münih - Stuttgart 21:30

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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