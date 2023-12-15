Al Ettifaq - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ettifaq - Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. Al Ettifaq ile Al Taawon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Ettifaq - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ETTIFAQ - AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ettifaq - Al Taawon maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.