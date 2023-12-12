Haberler Futbol Süper final başlıyor

Süper final başlıyor

Kıta şampiyonlarının karşılaşacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası bugün start alıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper final başlıyor

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bugün başlayacak. Bu yıl 20'ncisi düzenlenecek organizasyonda El-Ittihad, Auckland City ve El-Ehli'nin yanı sıra Manchester City (İngiltere), Fluminense (Brezilya), Urawa Red Diamonds (Japonya) ve Leon (Meksika) yer alıyor. Bugün oynanacak maçta El-İttihad Auckland City ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Turnuvaya yarı final aşamasından başlayacak takımlardan Melo'lu Fluminense, ilk maçına 18 Aralık Pazartesi; City ise 19 Aralık Salı günü çıkacak.

DİĞER
Son dakika: Süper Lig kulüplerinden ve futbolculardan Halil Umut Meler’e destek! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Kerem Aktürkoğlu’ndan kınama mesajları
Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya sert tepki: "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz"
Başkan Erdoğan Meler'e yapılan sıldırıyı kınadı!
Hakem Halil Umut Meler'e saldırı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Takım Oyunu
Luiz Gustavo'nun yeni takımı belli oldu!
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
Başkan Erdoğan Meler'e yapılan sıldırıyı kınadı!
İşte Halil Umut Meler'in son durumu! "Kafa tramvası sebebiyle..."
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi 01:42
Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu! Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu! 01:36
F.Bahçe 116 takımı geride bıraktı! F.Bahçe 116 takımı geride bıraktı! 01:32
TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi 01:27
Hakemlerden flaş karar! TFF harekete geçti Hakemlerden flaş karar! TFF harekete geçti 01:25
Hakem Halil Umut Meler'e saldırı! Hakem Halil Umut Meler'e saldırı! 01:25
Daha Eski
"Bu tür olaylar kabul edilemez" "Bu tür olaylar kabul edilemez" 01:25
Halil Umut Meler'den hakemliği bırakma kararı! Halil Umut Meler'den hakemliği bırakma kararı! 01:25
Bakan Tunç açıkladı: Adli soruşturma başlatıldı! Bakan Tunç açıkladı: Adli soruşturma başlatıldı! 01:25
Josef de Souza'dan flaş paylaşım! 2022 yılında... Josef de Souza'dan flaş paylaşım! 2022 yılında... 01:25
Mehmet Büyükeşi: Bunu kabul etmiyoruz! Mehmet Büyükeşi: Bunu kabul etmiyoruz! 01:25
"Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" "Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" 01:25