Süper final başlıyor

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bugün başlayacak. Bu yıl 20'ncisi düzenlenecek organizasyonda El-Ittihad, Auckland City ve El-Ehli'nin yanı sıra Manchester City (İngiltere), Fluminense (Brezilya), Urawa Red Diamonds (Japonya) ve Leon (Meksika) yer alıyor. Bugün oynanacak maçta El-İttihad Auckland City ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Turnuvaya yarı final aşamasından başlayacak takımlardan Melo'lu Fluminense, ilk maçına 18 Aralık Pazartesi; City ise 19 Aralık Salı günü çıkacak.