Sao Paulo Luiz Gustavo'yu kadrosuna kattı!

Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo, 36 yaşındaki Luiz Gustavo ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu kariyerinde Hoffenheim, Bayern München, Marseille, Wolfsburg, Al Nassr ve Fenerbahçe formalarını giydi.

Bem-vindo, Luiz Gustavo! ✍️ O Tricolor acertou a contratação do meio-campista, que assinou contrato até o fim da próxima temporada. ➡️ Saiba mais > https://t.co/bFomMpwV25#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/JIwDVAQIeg