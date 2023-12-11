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Sao Paulo Luiz Gustavo'yu kadrosuna kattı!

Brezilya ekiplerinden Sao Paulo, eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 18:49 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 18:50
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Sao Paulo Luiz Gustavo'yu kadrosuna kattı!

Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo, 36 yaşındaki Luiz Gustavo ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu kariyerinde Hoffenheim, Bayern München, Marseille, Wolfsburg, Al Nassr ve Fenerbahçe formalarını giydi.

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