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Oktay Derelioğlu'na trafikte saldırı!

Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, trafik magandalarının saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Oktay Derelioğlu'nun kolunun çıktığı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 12:50
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Oktay Derelioğlu'na trafikte saldırı!

Ünlü futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte ilerledikleri sırada bir grup magandanın saldırısına uğradı. Olay 5 Aralık günü saat 16:30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı.

FUTBOLCU VE EŞİNİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

İsimlerinin Zekai K., ve Nurettin K., olduğu belirlenen magandalar ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Oktay ve Başak Derelioğlu çifti saldırganları yatıştırmaya çalışsa da magandalar çifti darp etmeye devam etti. Aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Oktay Derelioğlu'nu kurtarmaya çalışan Başak Derelioğlu çevreden geçen vatandaşlardan yardım istedi.

SALDIRI SONRASI KOLU YERİNDEN ÇIKTI

Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine iki maganda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri ünlü futbolcuyu hastaneye kaldırdı. İlk yapılan müdahalede futbolcunun kolunun yerinden çıktığı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Oktay Derelioğlu hastanede ameliyata alınırken, Başak Derelioğlu ise aldığı darp raporu sonrası karakolda ifade verdi.

ÜNLÜ FUTBOLCU SALDIRI ANINI ANLATTI

Sabah'a açıklamalarda bulunan ünlü futbolcu trafikte hiç bir sorun yokken iki magandanın eşinin yanında kendisini darp etmeye başladığını, eşinin ayırmaya çalışmasına rağmen gözü dönmüş saldırganların Başak Derelioğlu'nu da darp ettiklerini ifade etti. Saldırı sonrası hastanede çeşitli operasyonlar geçirdiğini belirten Oktay Derelioğlu saldırganların cezalandırılmasını talep etti.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Saldırı sırasında çevrede bulunan kamera görüntüleri emniyet güçleri tarafından inceleme altına alındı. Görüntülerde Derelioğlu çiftinin saldırganlar tarafından darp edildiği tespit edildi.

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