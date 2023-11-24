Damac - Abha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Damac - Abha maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Damac ile Abha 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Damac - Abha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DAMAC - ABHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Damac - Abha 25 Kasım Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmnın canlı yayıncısı bulunmuyor.