Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ahli Jeddah ile Al Shabab Riyadh 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AHLI JEDDAH - AL SHABAB RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh 25 Kasım Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.