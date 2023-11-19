Kuzey İrlanda - Danimarka maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Kuzey İrlanda - Danimarka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Kuzey İrlanda ile Danimarka kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kuzey İrlanda - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KUZEY İRLANDA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kuzey İrlanda - Danimarka maçı 20 Kasım Pazartesi günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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