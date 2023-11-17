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Türkiye - Almanya finali

Almanya’nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, Türkiye’ye karşı ilk defa çok özel bir maça çıkacağını ve hayalindeki finalin Türkiye-Almanya olduğunu söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Türkiye - Almanya finali

Almanya Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, Türkiye maçının kendisi için çok özel bir 90 dakika olacağını söyledi. Türkiye'ye karşı ilk kez oynayacağını belirten Barcelona'nın 33 yaşındaki maestrosu Gündoğan, "Benim için özel bir maç olacak. Türkiye'ye karşı ilk defa oynamak belki de biraz tuhaf olacak. Sonuçta memleketim, ailemin olduğu memleketimiz. Statta atmosferin de çok güzel olacağını düşünüyorum" dedi. "İNŞALLAH EURO20204'te Türkiye ile aynı gruba düşmeyiz" diyen Gündoğan sözlerini şöyle tamamladı: T ürkiye'nin çok iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. EURO 2024'te önemli bir rol oynayabilirler. Almanya hariç, desteklediğim takım tabii ki Türkiye. Hayalimdeki final Almanya-Türkiye.

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