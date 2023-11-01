Ümraniyespor - Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ümraniyespor - Orduspor 1967 maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Ümraniyespor ile Orduspor 1967 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - ORDUSPOR 1967 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Orduspor 1967 maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.