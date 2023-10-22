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Utrecht 4 - 3 Ajax (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hollanda Eredivisie'nin 9. haftasıda oynanan Utreecth-Ajax karşılaşması nefes kesti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı 4-3'lük skorla Utrecht kazandı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Ryan Flamingo, Mike van der Hoorn, Jens Toornstra ve Oscar Fraulo kaydetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 16:04 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 16:08
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Utrecht 4 - 3 Ajax (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hollanda Eredivisie'nin 9. haftasıda oynanan Utreecth-Ajax karşılaşması nefes kesti.

İlk yarının büyük bir bölümü golsüz geçildi.

Utrecht, 44. dakikada Ryan Flamingo ile bulduğu golle devreyi 1-0 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci yarısına da hızlı başlayan ev sahibi takım, 48. dakikada Mike van der Hoorn'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Skora rağmen havlu atmayan konuk takım, 52. ve 55. dakikalarda Kristian Hlynsson'un golleriyle skora dengeyi getirdi.

Ajax 65. dakikada Steven Bergwijn'in penaltıdan attığı golle 3-2 öne geçmeyi başardı.

Pes etmeyen Utrecht'te 71. dakikada Jens Toornstra sahneye çıktı ve skor 3-3'e geldi.

Karşılaşmada son sözü 90+6 dakikada Oscar Fraulo söyledi ve ev sahibi Utrecht sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 6 maça çıkan Ajax, haftayı küme düşme hattında tamamladı.

Utrecht ise sezonun ikinci galibiyetini aldı ve haftayı 6 puanla kapattı.

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