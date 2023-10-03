Kars 36 - Doğubeyazıt FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Kars 36 - Doğubeyazıt FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kars 36 - Doğubeyazıt FK maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Kars 36 ile Doğubeyazıt FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kars 36 - Doğubeyazıt FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARS 36 - DOĞUBEYAZIT FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kars 36 - Doğubeyazıt FK maçı 4 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'da oynancak. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak.