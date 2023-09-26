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Turgutluspor - Aliağa Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turgutluspor ile Aliağa Futbol1. tur maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Turgutluspor - Aliağa Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 22:40 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 23:00
Turgutluspor - Aliağa Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Turgutluspor - Aliağa Futbol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Turgutluspor ile Aliağa Futbol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Turgutluspor - Aliağa Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TURGUTLUSPOR - ALİAĞA FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Turgutluspor - Aliağa Futbol maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 15:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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