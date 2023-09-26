Turgutluspor - Aliağa Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Turgutluspor - Aliağa Futbol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Turgutluspor ile Aliağa Futbol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Turgutluspor - Aliağa Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TURGUTLUSPOR - ALİAĞA FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Turgutluspor - Aliağa Futbol maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 15:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.