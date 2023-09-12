İsviçre - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

İsviçre - Andorra maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İsviçre ile Andorra kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVİÇRE - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsviçre - Andorra maçı 12 Eylül Salı günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.