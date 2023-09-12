İsveç - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

İsveç - Avusturya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İsveç ile Avusturya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsveç - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVEÇ - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç - Avusturya maçı 12 Eylül Salı günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.