Kosova - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Kosova - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Kosova ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kosova - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOSOVA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kosova - İsviçre maçı 9 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.