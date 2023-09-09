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Kazakistan - Kuzey İrlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Kazakistan sahasında Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Kazakistan - Kuzey İrlanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 17:40 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 17:50
Kazakistan - Kuzey İrlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Kazakistan sahasında Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Kazakistan - Kuzey İrlanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kazakistan - Kuzey İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın!

KAZAKİSTAN - KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Kazakistan - Kuzey İrlanda maçı, 10 Eylül 2023 Pazar günü, TSİ 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmamaktadır.

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