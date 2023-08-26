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Kylian Mbappe'den Real Madrid için Paris Saint Germain'e bir kez daha ret!

PSG’de Kylian Mbappe’nin yeni sözleşme teklifine bir kez daha reddettiği ve Real Madrid’e gitmek istediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 09:59
Kylian Mbappe'den Real Madrid için Paris Saint Germain'e bir kez daha ret!

Paris Saint Germain'de affedilen ve tekrar kadroya alınan Fransız oyuncu Kylian Mbappe'nin bu gelişmeye rağmen geleceği hala belirsizliği koruyor. Dış basında geçen haberlere göre, Mbappe'nin yeni sözleşmeyi reddettiği belirtildi.

PSG'nin Katar'daki sahiplerinin çözüme kavuşmayan bu konuyu kulüp başkanı Nasser Al Khelaifi'ye bırakmaya hazırlandığı da haberin detaylarında yer aldı. Sözleşmesi 2024 yılında bitecek Fransız yıldızın, adının sıkça anıldığı La Liğa devi Real Madrid'e transfer olmak istediği vurgulandı.

Mbappe, Paris Saint Germain formasını bu sezon Le Havre ile oynanan hazırlık maçında 25 dakika ve ligin ikinci haftasında yapılan Toulouse mücadelesinde 40 dakika terletirken 1'er kez ağları havalandırma başarısı da gösterdi.

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