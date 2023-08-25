Merih Demiral ilk maçına çıktı Galibiyet son dakikalarda geldi

Atalanta'dan 20 milyon Euro karşılığında Al-Ahli'ye transfer olan Merih Demiral, Suudi ekibinde siftah yaptı.

Suudi Arabistan liginde Al-Ahli dün sahasında Al-Okhdood'u konuk etti. Milli stoperimiz Merih Demiral müsabakaya ilk 11'de başladı.

90 dakika sahada kalan Merih Demiral, takımı Al-Ahli adına iyi bir maç çıkarttı.

Öte yandan Merih Demiral'ın takımı, 90+6'da Franck Kessie'nin attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı ve ligde 3'te 3 yaptı. Kessie'ye asisti yapan isim ise Roberto Firmino oldu.

Al-Ahli ligde gelecek hafta Al Tai'yi ağırlayacak.