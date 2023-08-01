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Haiti - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Haiti ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Haiti - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 11:00
Haiti - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

Haiti - Danimarka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Haiti ile Danimarka kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Haiti - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HAİTİ - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Haiti - Danimarka maçı 1 Ağustos Salı günü saat 14:00'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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