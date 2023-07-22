İngiltere - Haiti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. İngiltere ile Haiti kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Haiti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - HAITI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - Haiti maçı 22 Temmuz Perşembe günü saat 12:30'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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