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İngiltere - Haiti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. İngiltere ile Haiti karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Haiti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:00
İngiltere - Haiti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

İngiltere - Haiti maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. İngiltere ile Haiti kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Haiti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - HAITI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - Haiti maçı 22 Temmuz Perşembe günü saat 12:30'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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