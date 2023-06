BAŞARI GELDİKÇE BONUS PUANLAR DEVREYE GİRİYOR

Takımlar, grup aşamasından itibaren başarıları oranında normal puanların haricinde bonus puanları da cebine koyuyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan her takım 4, gruptan çıkan her takım 5 puan bonus puan elde ediyor. Kulüpler, Devler Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final oynamaları halinde her bir tur için 1 bonus puan daha kazanıyor.