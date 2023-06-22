Haberler Futbol Almanya U21 - İsrail U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U21 Şampiyonası

Almanya U21 - İsrail U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U21 Şampiyonası

Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Almanya ile İsrail kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya U21 - İsrail U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 09:32 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 10:00
Almanya U21 - İsrail U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U21 Şampiyonası

Almanya U21 - İsrail U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Almanya U21 ile İsrail U21 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya U21 - İsrail U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA U21 - İSRAİL U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya U21 - İsrail U21 maçı 22 Haziran Perşembe günü saat 19:00'da UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

ALMANYA İSRAİL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
3 milyon kişiye ulaştı! Müge Anlı: Mobil aşevlerimiz dayanışmanın en güzel örneği!
Tuvana Türkay’la ilişkisi ihanet iddiaları yüzünden biten İzzet Antebi çapkınlık turunda! Gizemli kadınla fena yakalandı...
Kritik zirvede neler konuşuldu? Ortaya çıktı
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fransa U21 - İtalya U21 maçı saat kaçta?
Norveç U21 - İsviçre U21 maçı saat kaçta?
Kurban Bayramı arefe orucu nasıl niyet edilir, sevabı nedir Diyanet?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Bedelli askerlik ne kadar olacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi... Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi... 09:49
Kartal gerçeği ortaya çıktı! Hala açıklanmamasının sebebi... Kartal gerçeği ortaya çıktı! Hala açıklanmamasının sebebi... 09:47
Kritik zirvede neler konuşuldu? Ortaya çıktı Kritik zirvede neler konuşuldu? Ortaya çıktı 09:43
Fransa U21 - İtalya U21 maçı saat kaçta? Fransa U21 - İtalya U21 maçı saat kaçta? 09:41
Norveç U21 - İsviçre U21 maçı saat kaçta? Norveç U21 - İsviçre U21 maçı saat kaçta? 09:36
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 09:35
Daha Eski
Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor 00:25
Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi 00:25
Beşiktaş'ın Tormena teklifine yanıt geldi! Beşiktaş'ın Tormena teklifine yanıt geldi! 00:25
G.Saray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor G.Saray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor 00:25
Kulüp başkanı açıkladı! G.Saray'a gelecek mi? Kulüp başkanı açıkladı! G.Saray'a gelecek mi? 00:25
Beşiktaş'tan sonra G.Saray da talip oldu! Beşiktaş'tan sonra G.Saray da talip oldu! 00:25