Belçika 1-1 Avusturya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki mücadelede Belçika ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 21. dakikasında Avusturya, Orel Mangala'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı Avusturya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Belçika ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. 61. dakikada Romelu Lukaku skora eşitliği getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından lider Avusturya puanını 7'e yükseltti. İkinci sıradaki Belçika ise puanını 4 yaptı.