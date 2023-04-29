Ronaldo Al Nassr'a uğursuz geldi: Flaş istifa kararı!

Manchester United'da menajer Erik Ten Hag ile sorunlar yaşayan Cristiano Ronaldo, kulübünü sert bir şekilde eleştirdiği bir röportajın ardından kulübüyle yollarını ayırmıştı.
Manchester United'da menajer Erik Ten Hag ile sorunlar yaşayan Cristiano Ronaldo, kulübünü sert bir şekilde eleştirdiği bir röportajın ardından kulübüyle yollarını ayırmıştı.
Portekizli yıldız Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla sözleşme imzalamıştı. Ronaldo, Al Nassr'a 2,5 yıllık 500 milyon euro'luk bir anlaşma karşılığında transfer olmuştu.
Kulüp geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Rudi Garcia'nın görevden alınmasının ardından yeni bir krizle daha sarsıldı.
Suudi Gazetesi'nde yer alan bir habere göre, Cristiano Ronaldo'nun transferinde önemli rol oynayan başkan Musalli Al-Muammar takımın başarısız olması üzerine istifa mektubunu Spor Bakanlığı'na sundu. Al-Muammar'ın bu kararı sonrası Kulüpteki mevcut yönetim kurulunun feshedileceği ve sezon bitmeden yeni bir yönetim kurulu ve başkanın göreve başlayabileceği ifade edildi.
"DOLANDIRILDIM" SÖZÜ İÇİN YALANLAMA
Al-Muammar'ın Ronaldo ile ilgili söylediği iddia edilen "Hayatımda iki kez aldatıldım, ilk kez üç kebap istediğimde sadece iki tane verdiler, ikinci kez Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığımda" sözlerini yalanlayan kulübün basın danışmanı Walid Al-Muhaidib "Böyle bir açıklama olmadı" dedi.