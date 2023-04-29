Haberler Futbol Ronaldo Al Nassr'a uğursuz geldi: Flaş istifa kararı!

Ronaldo Al Nassr'a uğursuz geldi: Flaş istifa kararı!

Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr'da beklenen başarının gelmemesi üzerine teknik direktör Rudi Garcia'yla yolların ayrılmasının ardından başkan Musalli Al-Muammar da istifa kararı aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 11:29
Ronaldo Al Nassr'a uğursuz geldi! Flaş istifa kararı

Manchester United'da menajer Erik Ten Hag ile sorunlar yaşayan Cristiano Ronaldo, kulübünü sert bir şekilde eleştirdiği bir röportajın ardından kulübüyle yollarını ayırmıştı.

Ronaldo Al Nassr'a uğursuz geldi! Flaş istifa kararı

Portekizli yıldız Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla sözleşme imzalamıştı. Ronaldo, Al Nassr'a 2,5 yıllık 500 milyon euro'luk bir anlaşma karşılığında transfer olmuştu.

Ronaldo Al Nassr'a uğursuz geldi! Flaş istifa kararı

Ancak Ronaldo'nun transferi Al Nassr'a yaramadı. Suudi Arabistan ekibi lig yarışında geride kalırken, Kral Kupası'nda da yarı finalde veda etti.

Ronaldo Al Nassr'a uğursuz geldi! Flaş istifa kararı

Kulüp geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Rudi Garcia'nın görevden alınmasının ardından yeni bir krizle daha sarsıldı.

Ronaldo Al Nassr'a uğursuz geldi! Flaş istifa kararı

Suudi Gazetesi'nde yer alan bir habere göre, Cristiano Ronaldo'nun transferinde önemli rol oynayan başkan Musalli Al-Muammar takımın başarısız olması üzerine istifa mektubunu Spor Bakanlığı'na sundu. Al-Muammar'ın bu kararı sonrası Kulüpteki mevcut yönetim kurulunun feshedileceği ve sezon bitmeden yeni bir yönetim kurulu ve başkanın göreve başlayabileceği ifade edildi.

Ronaldo Al Nassr'a uğursuz geldi! Flaş istifa kararı

"DOLANDIRILDIM" SÖZÜ İÇİN YALANLAMA

Al-Muammar'ın Ronaldo ile ilgili söylediği iddia edilen "Hayatımda iki kez aldatıldım, ilk kez üç kebap istediğimde sadece iki tane verdiler, ikinci kez Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığımda" sözlerini yalanlayan kulübün basın danışmanı Walid Al-Muhaidib "Böyle bir açıklama olmadı" dedi.

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