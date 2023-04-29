Ronaldo Al Nassr'a uğursuz geldi: Flaş istifa kararı!

"DOLANDIRILDIM" SÖZÜ İÇİN YALANLAMA

Al-Muammar'ın Ronaldo ile ilgili söylediği iddia edilen "Hayatımda iki kez aldatıldım, ilk kez üç kebap istediğimde sadece iki tane verdiler, ikinci kez Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığımda" sözlerini yalanlayan kulübün basın danışmanı Walid Al-Muhaidib "Böyle bir açıklama olmadı" dedi.