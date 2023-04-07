Haberler Futbol 2028 VE 2032’ye adayız

2028 VE 2032’ye adayız

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2028 ve 2032’deki Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyamızı imzaladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 06:50
2028 VE 2032’ye adayız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 2028 ve 2032'de gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını imzaladı. Adaylık dosyası, 12 Nisan'da TFF tarafından UEFA'ya sunulacak. Adaylık dosyasında Türkiye'de organizasyonun gerçekleştirileceği stadyumlar, konaklama, ulaşım, şehir altyapıları başta olmak üzere detaylı bilgiler yer alıyor. UEFA, ev sahipliği yapacak ülkeleri, ekim ayında açıklayacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu vurgularken, 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağını da hatırlattı. Euro 2028'in düzenlenmesi için Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler, Euro 2032 için de İtalya adaylık başvurusu yaptı.
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