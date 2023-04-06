Dusan Tadic'ten Orkun Kökçü'ye çirkin hareket! Ortalık birbirine girdi

Türkiye'deki depremzedeler için hazırlanan Türkiye ve Suriye bayraklarının olduğu pazubendi takmayı reddeden Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, Orkun Kökçü ile yaşadığı gerilim devam ediyor. Milli futbolcumuz Tadic'in elini sıkmamış ve bu olay medyada uzun süre bu olayı konuşmuştu.