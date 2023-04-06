Dusan Tadic'ten Orkun Kökçü'ye çirkin hareket! Ortalık birbirine girdi

Son dakika spor haberleri: Hollanda'nın iki büyük kulübü Feyenoord ile Ajax, Hollanda Kupası yari finalinde kozlarını paylaştı. Mücadeleden 2-1'lik galip ayrılan Ajax, fibake yükselen taraf oldu. Karşılaşmaya ise milli futbolcu Orkun Kökçü ve Ajax'lı oyuncu Dusan Tadic arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Orkun'u yere düşürerek ayağına basan Tadic daha sonra milli yıldıza çirkin bir el hareketi yaptı. İşte o anlar...
Türkiye'deki depremzedeler için hazırlanan Türkiye ve Suriye bayraklarının olduğu pazubendi takmayı reddeden Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, Orkun Kökçü ile yaşadığı gerilim devam ediyor. Milli futbolcumuz Tadic'in elini sıkmamış ve bu olay medyada uzun süre bu olayı konuşmuştu.
Sabah'ın derlediği habere göre; milli futbolcumuz Orkun Kökçü, maçın durduğu bir anda kenarda orucunu açtı. Tadic, maç içinde orucunu açan milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile dalga geçen skandal bir harekete imza attı.
ORUCUYLA DALGA GEÇTİ
Maçın 61. dakikasında Tadic ile Orkun arasında bir pozisyondan sonra ortalık karıştı. Gergin anların yaşadığı sırada Tadic, Orkun Kökçü'ye el hareketi yaparak orucuyla dalga geçti.
Maçın 60. dakikasında ikili taç çizgisine yakın bir noktada top kapma mücadelesine girdi. Tadic, Orkun'u düşürüp yerdeyken ayağına bastı. Orkun yerden kalkarken de sert hareketler yapıp doğrulmasına müsaade etmedi. Daha sonra ikili kafa kafaya geldi.
Tadic, futbolcuların araya girdiği sırada çirkin hareketlere imza attı. Elini diline götüren futbolcu, ardından Orkun'a yeri gösterdi. Çılgına dönen Orkun'u iki takımın futbolcuları sakinleştirdi.
"KONUYU BÜYÜTMEMEK GEREKİYOR"
Orkun Kökçü karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Böyle maçlarda gerginlikler olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic, bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu." ifadelerini kullandı.