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Namibya Kamerun: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Afrika Uluslar Kupası Elemelerin'de Namibya ile Kamerun karşı karşıya geldi. Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'ın Kamerun formasını terlettiği maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Namibya oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 20:18
Namibya Kamerun: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Namibya ile Kamerun kozlarını paylaştı. Namibya mücadeleyi 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Shalulile ve 79. dakikada Iimbondi kaydetti. Kamerun'un tek golü Vincent Aboubakar'dan geldi.

Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Kayserisporlu Kemen ise maçta süre alamadı.

Bu sonuçla Namibya, C Grubu'nda 5 puanla liderliğe yükseldi. Kamerun ise 4 puanla 2. sırada yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kenya turnuvadan diskalifiye olduğu için Kamerun ile oynanan maç iptal edildi. Namibya, Burundi deplasmanına gidecek.

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