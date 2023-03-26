Kim Min-Jae sinirlendi! "Bu tür saçmalıklar..."

Güney Kore'nin Kolombiya ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından konuşan Kim Min Jae, transfer iddialarıyla ilgili olarak "Bu söylentiler hiç doğru değil. Takımıma odaklanmak istiyorum. Oynayacak çok turnuvam var. Keşke bu haberleri yaymasanız.