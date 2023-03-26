Haberler Futbol Kim Min-Jae sinirlendi! "Bu tür saçmalıklar..."

Kim Min-Jae sinirlendi! "Bu tür saçmalıklar..."

Son dakika spor haberi: Napoli formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran Kim Min-Jae, takımın önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Adı birçok kulüple anılan Güney Koreli yıldız, transfer söylentileri hakkında konuştu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 16:14
Kim Min-Jae sinirlendi! "Bu tür saçmalıklar..."

Napoli'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Kim Min Jae, başarılı performansını her geçen gün ileriye taşırken, transfer gündemini de meşgul etmeye devam ediyor.

Kim Min-Jae sinirlendi! "Bu tür saçmalıklar..."

Güney Koreli stoperin adı son aylarda Manchester United ve Real Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılırken, 2020 yılında kapısından döndüğü Tottenham'ın yeniden transfer listesine girdi.

Kim Min-Jae sinirlendi! "Bu tür saçmalıklar..."

26 yaşındaki futbolcu ise tüm bu söylentilerden rahatsızlık duyduğunu belirterek, geleceğiyle ilgili spekülasyonların son bulmasını istedi.

Kim Min-Jae sinirlendi! "Bu tür saçmalıklar..."

Güney Kore'nin Kolombiya ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından konuşan Kim Min Jae, transfer iddialarıyla ilgili olarak "Bu söylentiler hiç doğru değil. Takımıma odaklanmak istiyorum. Oynayacak çok turnuvam var. Keşke bu haberleri yaymasanız.

Kim Min-Jae sinirlendi! "Bu tür saçmalıklar..."

Bu tür saçmalıklardansa takıma odaklanıyorum. Oynayacak çok önemli maçlarım var ve şu anda sadece Napoli'ye odaklanmak istiyorum." diye konuştu.

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