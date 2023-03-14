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Dünya Kupası'nda yeni dönem başlıyor! İşte açıklanan format

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın yeni formatını açıkladı. Turnuvaya katılacak 48 ülke, 12 grupta mücadele etme hakkı elde edecek. Grup aşamasını geçen ekiplerle ilgili ise yeni bir uygulamaya gidilecek. İşte yaşanan değişiklikler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 19:37
Dünya Kupası'nda yeni dönem başlıyor! İşte açıklanan format

Takımlar, 4'lü gruplara ayrılacak.

Dünya Kupası'nda yeni dönem başlıyor! İşte açıklanan format

12 grubun ilk 2 takımı ve 8 en iyi üçüncü son 32'ye kalmaya hak kazanacak.

Dünya Kupası'nda yeni dönem başlıyor! İşte açıklanan format

Toplam 104 karşılaşmanın oynanacağı turnuva 39 gün sürecek.

Dünya Kupası'nda yeni dönem başlıyor! İşte açıklanan format

Dünya Kupası Finali'nin 19 Temmuz 2026'da oynanması planlanıyor.

Dünya Kupası'nda yeni dönem başlıyor! İşte açıklanan format

TRT Spor'da yer alan habere göre, Dünya Kupası'na katılacak takım sayısı 32'den 48'e çıksa da; Avrupa kıtasının kontenjanı değişmedi.

Dünya Kupası'nda yeni dönem başlıyor! İşte açıklanan format

Avrupa'dan önceki turnuvalarda olduğu gibi 16 takım turnuvaya katılacak.

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