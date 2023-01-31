Haberler Futbol Newcastle United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Newcastle United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Newcastle United ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 11:20
Newcastle United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Newcastle United - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Southampton maçı 31 Ocak Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

DİĞER
Nihat Doğan oğlu Amin Badıkan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"
Mehmet Dinçerler'in 60 milyonluk saray yavrusuna bak bak bitmiyor! Bir de 15 milyon TL evin içine harcadı Hadise'nin eski eşi...
F.Bahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor
Beşiktaş'tan Omar Colley hamlesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Union Berlin - Wolfsburg maçı saat kaçta?
Paderborn - Stuttgart maçı saat kaçta?
e-Devlet MTV borcu sorgulama ve ödeme ekranı
2023 yarıyıl sömestr tatili ne zaman bitecek?
İstanbul barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (31 Ocak 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray ile Ümraniyespor 2. randevuda Galatasaray ile Ümraniyespor 2. randevuda 11:11
NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü 11:08
Trabzonspor moral peşinde Trabzonspor moral peşinde 11:03
Serdar Dursun KV Mechelen'i reddetti! Yeni hedef Michy Batshuayi Serdar Dursun KV Mechelen'i reddetti! Yeni hedef Michy Batshuayi 11:02
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı saat kaçta? 10:57
Milan istedi F.Bahçe aldı! İşte transferin perde arkası Milan istedi F.Bahçe aldı! İşte transferin perde arkası 10:51
Daha Eski
Beşiktaş'tan Omar Colley hamlesi Beşiktaş'tan Omar Colley hamlesi 10:34
Şenol Güneş'ten sert uyarı! "Ortak etmeyin" Şenol Güneş'ten sert uyarı! "Ortak etmeyin" 10:31
Union Berlin - Wolfsburg maçı saat kaçta? Union Berlin - Wolfsburg maçı saat kaçta? 10:24
Paderborn - Stuttgart maçı saat kaçta? Paderborn - Stuttgart maçı saat kaçta? 10:21
Hotic transferinde Fırtına'ya rakip çıktı! Hotic transferinde Fırtına'ya rakip çıktı! 10:16
G.Saray'a Berkan piyangosu İtalya'dan talip çıktı G.Saray'a Berkan piyangosu İtalya'dan talip çıktı 10:14