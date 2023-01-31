Newcastle United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Newcastle United - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Southampton maçı 31 Ocak Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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