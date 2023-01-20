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Şov maçı PSG'nin

Ronaldo ile Messi'nin karşı karşıya geldiği Riyad Karması ile PSG'nin mücadelesini Fransız ekibi 5-4 kazandı. Ronaldo iki, Messi bir gol attı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
Şov maçı PSG'nin
Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferi sonrası Al-Hilal ve Al-Nassr oyuncularından kurulu yıldızlar karması, Lionel Messili PSG ile gösteri maçında karşı karşıya geldi. Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşma gol düellosu şeklinde geçerken sahadan galibiyetle ayrılan taraf 5-4'lük skorla PSG oldu. Maçta gol perdesini 3'te Messi açtı, 34'te Ronaldo'nun penaltısıyla maça eşitlik geldi. PSG'de 43'te Bernat kırmızı gördü, 43'te Marquinhos Fransız ekibini 2-1 öne geçirdi. 45+3'te Neymar penaltı kaçırdı, 45+6'da Ronaldo bir gol daha atıp skoru 2-2 yaptı. 53'te Ramos'un golüne 56'da Jang Hyun-Soo karşılık verdi ve maç 3-3'e geldi. 60'da Mbappe penaltıdan skoru 4-3, 78'de ise Ekitike skoru 5-3 yaptı. 90+4'te ise eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, ceza sahası dışından sol ayağıyla şık bir gol atarak skoru 5-4 olarak belirledi.
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