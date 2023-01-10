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Dortmund - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Dortmund ile Fortuna Düsseldorf, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 10:51 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 11:10
Dortmund - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dortmund - Fortuna Düsseldorf maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga devi Dortmund ile Fortuna Düsseldorf, hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Fortuna Düsseldorf maçı 10 Ocak Salı günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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