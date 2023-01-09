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Arnavutluk Milli Takımı'nın yeni hocası resmen Sylvinho oldu

Futbolculuk kariyerinde Arsenal, Celta Vigo ve Manchester City gibi takımlarda oynayan, Brezilya Milli Takımı'nda yardımcı hoca, Olimpik Lyon'da teknik direktör ve son olarak Corinthians'ta teknik direktörlük görevini üstlenen Sylvinho, Arnavutluk Milli Takımı'nın yeni hocası oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 15:18
Arnavutluk Milli Takımı'nın yeni hocası resmen Sylvinho oldu

Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Brezilyalı teknik adam Sylvio Mendes Campos Junior "Sylvinho", 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) kadar sürecek görevi için resmi imzayı attı.

Başkent Tiran'daki Arnavutluk Futbol Federasyonunun (FSHF) genel merkezi Futbol Evi'nde Brezilyalı çalıştırıcı için imza töreni düzenlendi.

FSHF Başkanı Armand Duka, burada yaptığı konuşmada, Sylvinho ile EURO 2024'ün bitimine kadar anlaşma sağladıklarını aktararak, "Bu, EURO 2024'e katılım için hedefimizin net olduğunu gösteriyor." dedi.

Sylvinho da Arnavutluk'a elinden gelenin en iyisini yapmak için geldiğini vurgulayarak, "Olumlu sonuçlar almak, bu milli takımı hak ettiği yere, önemli yerlere götürmek gibi büyük bir isteğimiz var. Bunun için buradayız." diye konuştu.

Öte yandan, Sylvinho'nun yardımcılıklarına Arjantinli Pablo Javier Zabaleta Girod ile Brezilyalı Dorival Guidoni Junior getirildi.

Kariyerinde; Corinthians, Arsenal, Celta Vigo, Barcelona ve Manchester City gibi takımlarda top koşturan Sylvinho, yardımcı antrenör ve teknik direktör görevlerinde de bulunmuştu.

Sylvinho, 2019'da takımın başına geçen İtalyan futbol adamı Edoardo Reja'nın yerine bu görevi üstlenecek.

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