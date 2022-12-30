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Pele'nin vefatını Alman basını yazdı: Ölümsüzdür

Dünya futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen efsanevi futbolcu Pele'nin hayata gözlerini yumması, Alman basınında manşetlere konu oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 15:18
Pele'nin vefatını Alman basını yazdı: Ölümsüzdür

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesi Alman basınında geniş yer aldı.

Kicker dergisinin internet sayfasında "Pele: Kral ölümsüzdür" başlığıyla verilen haberde, Pele olarak bilinen Edson Arantes do Nascimento'nun uzun bir hastalıktan sonra 82 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "Ancak ikon olan Pele ölümsüzdür." ifadesi kullanıldı.

Derginin internet sayfasında Pele'nin kariyerini ve hayatını anlatan çeşitli başka haberler ve fotoğraflar da yer aldı.

Bild gazetesi de Pele'nin vefat haberini "Futbol dünyası Pele için ağlıyor" başlığıyla birinci sayfadan duyurdu.

Gazetenin iç sayfasında ise Pele'nin hayatına ilişkin bilgilere ve fotoğraflara yer verildi.

Tagesspiegel gazetesi ilk sayfadan "Bir ölümsüze veda", televizyon kanalı ARD'nin internet sayfası da "Futbolun kralına veda" başlığını kullandı.

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