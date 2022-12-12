3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler

DALLAS MEMNUN

Seminerde hakemlere yönelik konuşma yapan TFF hakem danışmanı Hugh Dallas, "Türkiye'de VAR kriterleri diğer ülkelere göre çok ileride. Dünya Kupası'nı izliyoruz. Biz çok daha başarılıyız, bu tartışılmaz bile. VAR kişilere göre değil, sisteme göre işlemeli" diye konuştu. İngiliz eğitmen, VAR hakemlerine UEFA'nın ofsayt çizgisiyle ilgili hassasiyetini dile getirdi.