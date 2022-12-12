3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu talimatında yaptığı değişiklikten sonra, dün Antalya'da başlayan devre arası hakem seminerinde ilginç olaylar yaşandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu talimatında yaptığı değişiklikten sonra, dün Antalya'da başlayan devre arası hakem seminerinde ilginç olaylar yaşandı.
Milliyet'te yer alan habere göre MHK; Hüseyin Göçek, Suat Arslanboğa ve Burak Şeker'e Video Asistan Hakemliğine geçmelerini teklif etti, ancak üçü de sahada yer almak istediklerini bildirdi.
MHK'nın bu ay sonu belirleyeceği hakem klasmanlarında VAR önerisini geri çeviren isimlerle ilgili radikal kararlar verebileceği bildirildi.
Bu arada Süper Lig yardımcı hakemlerinden Erdinç Sezertam, İsmail Şencan ve Alparslan Dedeş hakemliği bırakarak gözlemci kadrosuna geçti.
Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakmasının ardından 2023 yılı FIFA kadrosunu belirleyen MHK, iki yeni isim tespit etti.
Çakır'ın yerine Atilla Karaoğlan, Zorbay Küçük'ün yerine Erkan Özdamar adları bildirildi.
Karaoğlan ve Özdamar'ın UEFA yabancı dil sınavından geçtiği kaydedildi. FIFA yardımcı hakem listesinde ise en az dört değişiklik olacak.
Bu arada sezon başında VAR ve saha hakemlerini ayıran federasyondan tartışmalı bir adım geldi.
UEFA'da VAR hakemi olan Mete Kalkavan ile Abdülkadir Bitigen'in hem sahada hem de VAR'da görev yapması kararlaştırıldı.
Bununla ilgili talimatta yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi ve yeni tartışmaya yol açtı. Bu ay sonunda açıklanacak yeni klasmanlarda, Süper Lig'de 4 ila 8 arasında değişiklik olacak.
TORPİLE SON
Yeni MHK talimatı, hakem klasmanlarında "torpil"in önüne geçecek. Buna göre Süper Lig'e yükselme kriteri, bir alt ligde en az iki sene kalmak ve 30 maç yönetmek olarak belirlendi. Daha alt klasmanlarda iki yıl ve en az 20 maç yönetmek koşulu geldi.
MHK'nın mevcut kriterlerin dışına çıkmaması yolunda TFF başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kesin talimatı bulunduğu ve siyasi baskıların önüne geçmeyi hedeflediği vurgulandı. İl hakem kurulu başkanlığı için ise asgari iki yıllık yüksek okul şartı kondu.
DALLAS MEMNUN
Seminerde hakemlere yönelik konuşma yapan TFF hakem danışmanı Hugh Dallas, "Türkiye'de VAR kriterleri diğer ülkelere göre çok ileride. Dünya Kupası'nı izliyoruz. Biz çok daha başarılıyız, bu tartışılmaz bile. VAR kişilere göre değil, sisteme göre işlemeli" diye konuştu. İngiliz eğitmen, VAR hakemlerine UEFA'nın ofsayt çizgisiyle ilgili hassasiyetini dile getirdi.
Öte yandan TFF tarafından kurulmasına karar verilen 'Hakem Akademisi'nin direktörlüğüne, eski MHK başkanı ve eğitmeni Oğuz Sarvan getirildi. Sarvan ekibiyle yeni yılda start verecek.