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3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler

Son dakika spor haberleri... Merkez Hakem Kurulu'nun, 3 hakeme bundan sonra Video Asistan Hakem (VAR) odasında görev almaları yönünde teklifte bulunduğu ancak hakemlerin bu öneriyi reddettikleri kaydedildi. Bu arada, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'ın yerine FIFA'ya bildirilen isim de belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 10:22
3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu talimatında yaptığı değişiklikten sonra, dün Antalya'da başlayan devre arası hakem seminerinde ilginç olaylar yaşandı.

3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler

Milliyet'te yer alan habere göre MHK; Hüseyin Göçek, Suat Arslanboğa ve Burak Şeker'e Video Asistan Hakemliğine geçmelerini teklif etti, ancak üçü de sahada yer almak istediklerini bildirdi.

3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler

MHK'nın bu ay sonu belirleyeceği hakem klasmanlarında VAR önerisini geri çeviren isimlerle ilgili radikal kararlar verebileceği bildirildi.

3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler

Bu arada Süper Lig yardımcı hakemlerinden Erdinç Sezertam, İsmail Şencan ve Alparslan Dedeş hakemliği bırakarak gözlemci kadrosuna geçti.

3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler

Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakmasının ardından 2023 yılı FIFA kadrosunu belirleyen MHK, iki yeni isim tespit etti.

3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler

Çakır'ın yerine Atilla Karaoğlan, Zorbay Küçük'ün yerine Erkan Özdamar adları bildirildi.

3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler

Karaoğlan ve Özdamar'ın UEFA yabancı dil sınavından geçtiği kaydedildi. FIFA yardımcı hakem listesinde ise en az dört değişiklik olacak.

3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler

Bu arada sezon başında VAR ve saha hakemlerini ayıran federasyondan tartışmalı bir adım geldi.

3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler

UEFA'da VAR hakemi olan Mete Kalkavan ile Abdülkadir Bitigen'in hem sahada hem de VAR'da görev yapması kararlaştırıldı.

3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler

Bununla ilgili talimatta yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi ve yeni tartışmaya yol açtı. Bu ay sonunda açıklanacak yeni klasmanlarda, Süper Lig'de 4 ila 8 arasında değişiklik olacak.

3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler

TORPİLE SON

Yeni MHK talimatı, hakem klasmanlarında "torpil"in önüne geçecek. Buna göre Süper Lig'e yükselme kriteri, bir alt ligde en az iki sene kalmak ve 30 maç yönetmek olarak belirlendi. Daha alt klasmanlarda iki yıl ve en az 20 maç yönetmek koşulu geldi.

3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler

MHK'nın mevcut kriterlerin dışına çıkmaması yolunda TFF başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kesin talimatı bulunduğu ve siyasi baskıların önüne geçmeyi hedeflediği vurgulandı. İl hakem kurulu başkanlığı için ise asgari iki yıllık yüksek okul şartı kondu.

3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler

DALLAS MEMNUN

Seminerde hakemlere yönelik konuşma yapan TFF hakem danışmanı Hugh Dallas, "Türkiye'de VAR kriterleri diğer ülkelere göre çok ileride. Dünya Kupası'nı izliyoruz. Biz çok daha başarılıyız, bu tartışılmaz bile. VAR kişilere göre değil, sisteme göre işlemeli" diye konuştu. İngiliz eğitmen, VAR hakemlerine UEFA'nın ofsayt çizgisiyle ilgili hassasiyetini dile getirdi.

3 hakemden MHK'nın teklifine ret! VAR'ı istemediler

Öte yandan TFF tarafından kurulmasına karar verilen 'Hakem Akademisi'nin direktörlüğüne, eski MHK başkanı ve eğitmeni Oğuz Sarvan getirildi. Sarvan ekibiyle yeni yılda start verecek.

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