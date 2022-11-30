Gereken yapılacak

İzmir derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen maçın ardından İzmir'de ziyaretlerde bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi. TFF Başkanı Büyükekşi, Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında yaptığı ziyarette, Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, Göztepe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil ve Göztepe oyuncuları Yasin Öztekin, İsmail Köybaşı, Atınç Nukan hazır bulundu. Büyükekşi burada yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Son yaşadığımız olaylar futbol tarihimize maalesef kara bir leke bırakıyor. FUTBOL tarihimizde bu tür olayların kesinlikle olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de bu tip olaylara sebep olanlara artık bir 'dur' dememiz gerekiyor. Federasyon olarak da edindiğimiz bilgi ve raporları tüm ayrıntılarıyla değerlendirdikten sonra hem disiplin kurulumuz hem de yönetim kurulumuz gerekli kararları alacaktır. Ayrıca stadyumlarda benzer olayların bir daha yaşanmaması için de dün ilgili kurumlarımızla bir ön toplantı yaptık. Buradan çıkan neticelere göre, tüm stadyumlarda, talimatlarda bir değişiklik yapılması gerekiyorsa onları da inceleyeceğiz. Durum ve eylem raporlarını güncellemek üzere hareket edeceğiz ve bu konuda çok hızlı çalışıp, sonuçları da kamuoyuyla paylaşacağız."



FAİR-PLAY ANLAYIŞI

Mehmet Büyükekşi, fair-play vurgusu yaptı. Büyükekşi, "Atatürk'ün dediği gibi spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da yardım eder. İşte bu yüzden ana hedeflerimizden biri fair-play anlayışı, dostluk ve kardeşlik duygularını öne çıkarmak" dedi.

FUTBOLA SALDIRI

Mehmet Büyükekşi: "Bunu futbolumuza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz ve olanların futbolumuzun birliğine, düzenine çok büyük darbe vurmasına izin vermek istemiyoruz. Burada futbolun tüm paydaşlarının aynı anda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi son derece önemli."