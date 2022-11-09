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Ümraniyespor - Efeler 09 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Ümraniyespor ile Efeler 09 Spor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Efeler 09 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 10:05 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 10:10
Ümraniyespor - Efeler 09 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Ümraniyespor - Efeler 09 Spor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

📺 Ümraniyespor - Efeler 09 Spor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Ümraniyespor - Efeler 09 Spor maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Efeler 09 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - EFELER 09 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Efeler 09 Spor maçı 9 Kasım Çarşamba günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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