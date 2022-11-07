UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde beklenen an geldi. 7 Kasım Pazartesi günü EFA Avrupa Lig organizasyonluğunda İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri de belli olacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? | Son 16 ve son 32 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA LİGİ, KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının sona ermesinin ardından, gözler son 16 ve son 32 turu kuralarına çevrildi. Sporseverler nefesini tutup Avrupa Ligi son 16 turu play-off kura çekimine kilitlenirken grup liderlerinin play- off oynamadan son 16'ya kaldığı Konferans Ligi'nde grup ikincileri ve Avrupa Ligi grup 3.leri kura çekimine katılacak. Bu turda ilk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanşlar da 16 Mart 2023'te oynanacak. Bu arada final maçına ise 31 Mayıs 2023'te Macaristan'daki Puskas Arena ev sahipliği yapacak.

⚽Şampiyonlar Ligi kura çekimi: 14.00

⚽UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: 15.00

⚽UEFA Konferans Ligi kura çekimi: 16.00

SON 16 KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları bu gece sona eriyor. Son 16 turu kura çekimi 7 Kasım 2022 saat 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Kura çekimi TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF

2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi playy-off kura çekimi Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımın da katılımıyla 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 14:00'te gerçekleşiyor. Kura çekimi House of European Football, Nyon, İsviçre'de olacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa Ligi grup ikincileri: PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco

Şampiyonlar Ligi'nden gelenler: Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Son 16 maçları: 14/15/21/22 Şubat & 7/8/14/15 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 11/12 & 18/19 Nisan 2023

Yarı final maçları: 9/10 & 16/17 Mayıs 2023

Final maçı: 10 Haziran 2023

AVRUPA LİGİ'Nİ 1. BİTİREN TAKIMLAR

Fenerbahçe

Arsenal

Real Betis

Union Saint Gilloise

Real Sociedad

Feyenoord

Freiburg

Ferençvaroş