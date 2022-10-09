Haberler Futbol Feyenoord Twente: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Orkun Kökçü attı Feyenoord 3 puanı kaptı!

Feyenoord Twente: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Orkun Kökçü attı Feyenoord 3 puanı kaptı!

Hollanda Ligi'nde milli futbolcumuz Feyenoord'un da formasını giydiği Feyenoord, evinde Twente'yi ağırladı. Orkun Kökçü'nün golle buluştuğu müsabakadan Feyenoord, 2-0'lık galibiyetle sonuçlandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 17:32
Feyenoord Twente: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Orkun Kökçü attı Feyenoord 3 puanı kaptı!

-Hollanda Ligi'nin 9. haftasında Feyenoord ile Twente takımları kozlarını paylaştı. Feijenoord Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

ORKUN KÖKÇÜ TWENTE'YE GOL ATTI

Karşılaşmada Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile 64. dakikada Hancko kaydetti. Orkun Kökçü 68. dakikada yerini Igor Paixao'ya bıraktı. Konuk takımda ayrıca 45+2. dakikada Cerny kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İKİ TAKIMIN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

Bu sonucun ardından Feyenoord 2 hafta aradan sonra 3 puan elde etti ve 20 puana ulaştı. Twente ise 16 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Feyenoord deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Twente de Groningen'i konuk edecek.

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