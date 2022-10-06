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Vitor Pereira Avrupa'ya dönüyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve Brezilya temsilcisi Corinthians'a giden Vitor Pereira için, yeni bir iddia gündeme geldi. Buna göre Corinthians ile sözleşmesinin sona ermesine kısa bir süre kalan Vitor Pereira, Avrupa'ya dönebilir. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 17:47
Vitor Pereira Avrupa'ya dönüyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon görevine son verildikten sonra Corinthians'a imza atan Vitor Pereira için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Brezilya basınında yer alan haberde, Corinthians ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek Portekizli teknik adam ile yeni kontrat konusunda henüz bir gelişme olmadığı belirtildi.

Pereira'nın, bu nedenle şu an Avrupa kulüpleriyle pazarlık yapabileceği vurgulanırken, ilgili kulübün Wolverhamtpon olduğu aktarıldı.

Daha önce de Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir başka Premier Lig temsilcisi Everton ile görüşen Pereira'nın, kısa bir süre önce Bruno Lage ile yollarını ayıran Wolverhamtpon'un başına geçebileceği ifade edildi.

İngiliz ekibinde Brezilyalı-Portekizli futbolcu sayısının 10 olduğu ve Pereira'nın takımın başına geçmesi durumunda bu durumun işini kolaşlaştıracağı vurgulandı.

Öte yandan Wolverhamtpon'da favori teknik direktör adaylarından birinin de Sevilla ile yolları ayrılan Julen Lopetegui olduğu öne sürüldü.

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