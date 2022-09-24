Çek Cumhuriyeti - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Çek Cumhuriyeti ile Portekiz karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Çek Cumhuriyeti - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇEK CUMHURİYETİ - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çek Cumhuriyeti - Portekiz maçı 24 Eylül Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport'ta naklen canlı olarak yayınlanacak.

ÇEK CUMHURİYETİ - PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çek Cumhuriyeti

Vaclik; Zima, Brabec, Jemelka; Coufal, Kral, Soucek, Zeleny; Cerny, Schick, Hlozek

Portekiz

Patricio; Dalot, Dias, Pereira, Mendes; Neves, Carvalho, Fernandes; B. Silva, Ronaldo, Leao