Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Niğde Anadolu FK ile Kahramanmaraşspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Niğde Anadolu FK ile Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NİĞDE ANADOLU FK - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraşspor maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 13.00'da oynanacak. Müsabaka A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.